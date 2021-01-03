На заседании Правительства Тверской области обсудят проекты развития общественных и деловых пространств Верхневолжья

Реализацию масштабных проектов по ревитализации городских пространств, созданию новых центров деловой активности в Верхневолжье рассмотрят на заседании Правительства Тверской области, которое 2 марта проведет Губернатор Игорь Руденя.

Одним из флагманских проектов Игорь Руденя считает реновацию исторического комплекса зданий «Морозовский городок» в Пролетарском районе Твери. Проект поддержан государственной корпорацией ВЭБ.РФ.

На площадке Морозовского городка предусмотрено благоустройство территорий, реставрация, приведение в порядок инфраструктуры, восстановление историческойзастройки. В планах – создание здесь нового делового, культурного и туристического центра Верхневолжья.

Участники заседания также рассмотрят проектыразвития машиностроительного и IT-кластеров, парка «Боровлево-3» и особой экономической зоны «Эммаусс», общественных пространств Твери,территории опережающего социально-экономического развития Кувшиново и исторических городов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области