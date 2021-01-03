«Прививка от COVID наши жизни сохранит».Школьники из Твери придумали слоганы о вакцинации

В средней школе №17 Твери подвели итоги творческого конкурса в поддержку врачей. Участие в состязании приняли 63 школьника.Благодарность медицинским работникам региона дети выразили в рисунках о профилактике коронавируса, вакцинации от этой болезни, а также в стихах и слоганах для прививочной кампании от коронавируса.

«Сегодня наши врачи, эпидемиологи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник трудятся во имя сохранения здоровья жителей Тверской области. В непростых эпидемиологических условиях работа медиков приобретает особое значение и ценность», - считает Губернатор Игорь Руденя.

К созданию слоганов дети подошли творчески: «Хочешь жить и не бояться - участвуй в вакцинации», «Участвуй в вакцинации – укрепляй здоровье нации», «Прививка от COVID наши жизни сохранит», «Не будет в жизни Вашей бед! Вакцина — Ваш иммунитет!». Семиклассница же Софья Иванова решила не ограничиваться одной строкой и написала стихотворение «От ковида я привился //Будто заново родился. // Буду я теперь здоров//Безо всяких докторов,//Защищу родных и близких//От болезни этой склизкой».

После церемонии награждения ребята смогли ознакомиться с оснащением реанимационных автомобилей, которые для этого были припаркованы во дворе школы. Экскурсию для детей провели сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи.

Рисунки школьников легли в основу баннеров, которые переданы в областную клиническую больницу, перинатальный центр, городскую клиническую больницу №7, лечебно-реабилитационный центр и Калининскую центральную районную больницу.

Идея проведения конкурса принадлежит детям и их учителям, некоторые из которых напрямую столкнулись с коронавирусной инфекцией. Больше месяца, начиная с 20 сентября 2020 года, школа находилась на карантине.

«Мы воочию увидели работу медиков, находящихся на передовой войны с этой болезнью.Мы благодарны медицинским работникам, которые спасали и спасают жизни наших родных и близких», - отметила директор школы Елена Кучина.

Пресс-служба Правительства Тверской области