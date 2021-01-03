Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Антонину Васильевну Сафронову



В первый день весны 100-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Антонина Васильевна Сафронова. Со юбилейной датой жительницу Конаковского района поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Замечательный доктор, чуткий и душевный человек – такой Вас знает и ценит не одно поколение жителей поселка Редкино. В самые трудные военные и послевоенные годы Вы отважно сражались за жизнь и здоровье людей, подавая пример милосердия и верности долгу. Благодарю Вас за многолетний усердный труд и за большой вклад в сохранение нравственных ценностей русского народа», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Антонина Сафронова родилась в деревнеВахново Конаковского района. До начала войны работала в больнице №5 Калинина, затем устроилась акушеркой и фельдшером в Редкинскую больницу, где проработала 33 года.



Пресс-служба Правительства Тверской области