Города Тверской области заявили 49 проектов на голосование по выбору объектов для благоустройства в 2022 году

В Тверской области сформирован полный перечень проектов рейтингового голосования по выбору общественных территорий в городах, которые будут благоустроены в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В общей сложности в перечень вошли 49 объектов.

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проекты представили 11 городов Верхневолжья с населением свыше 20 тысяч человек. Так, Тверь заявила на голосование 15 проектов – благоустройство Тверской площади, улицы Трёхсвятская, набережных Степана Разина и Афанасия Никитина, бульвара Ногина и других объектов.

Шесть проектов по благоустройству площади, сквера, тротуаров и других общественных территорий представил город Бологое. По четыре проекта будут включены в рейтинговое голосование от Вышнего Волочка, Торжка, Удомли.

Ржев представил на голосование три проекта (благоустройство парка на Советской площади, Привокзальной площади и зелёной зоны у детской школы искусств №2). В Осташкове планируется благоустроить три пешеходные зоны, в Бежецке – сквер, парк и Восточный проезд, от Нелидово заявлено благоустройство сквера на ул. Советской-Панфилова, ул. Матросова и территории у детской площадки на ул. Строителей.

У городов Кимры и Конаково по два проекта:благоустройство набережной Фадеева и площади у самолёта ТУ-124, а также территорий у детского сада №1 и у детской школы искусствсоответственно.

Все эти проекты будут размещены в марте на специальной платформеza.gorodsreda.ru, которая разработана Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Там же будет организованно голосование, которое состоитсяс 26 апреля по 30 мая.Зайти на платформу можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области