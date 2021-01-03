Губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль расследование факта жестокого обращения с животным. В минувшие выходные дни в социальных сетях было опубликовано видео жестокой охоты на лося на границе с Верхневолжьем в Вологодской области. Ситуацию прокомментировал глава региона на совещании с членами регионального Правительства 1 марта.

«Это вопиющее, резонансное событие. Люди на снегоходах загнали животное, душили егои снимали это на видео. Я беру эту ситуацию под особый контроль. Должна быть дана правовая оценка тому, что эти люди сделали, без каких-либо поблажек. Нужно довести дело до официального решения и вместе со следственными органами следить за объективностью процесса», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор поручил курирующему заместителю Председателя Правительства региона совместно с управлением региональной безопасности взять ситуацию на контроль совместно с управлениями Следственного комитета по Тверской и Вологодской областям.

Игорь Руденя подчеркнул – существуют правила охоты, изъятия животных из естественной среды обитания. Регион поддерживает отрасль, но ее участники должны придерживаться определенных регламентов. Глава региона также отметил необходимость усиления работы по пропаганде культуры поведения граждан в лесу, на природе.

Краснохолмский межрайонный следственный отдел СУСК России по Тверской областивозбудил уголовное дело по факту незаконной охоты. В ходе оперативных мероприятий установлено, что событие произошло в деревне Раменье Череповецкого района Вологодской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку опубликованного в сети интернет видео, на котором запечатлен факт жестокого обращения с животным, сообщили в региональном УМВД. По информацииправоохранителей, участниками события стали трое мужчин: двое жителей Тверской области и один - Ярославской области. Съемку на телефон производила женщина.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены личности граждан, запечатленных на видео. Они были доставлены в отдел полиции.

Известный зоозащитник Алексей Седой, который сообщил об этомсобытии у себя на странице в социальной сети, поблагодарил Губернатора Игоря Руденю за внимание к расследованию дела.

Пресс-служба Правительства Тверской области