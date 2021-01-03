В Кимрском районе Тверской области открыли бюст Героя Советского Союза, фронтовика Василия Александровича Русакова

Бюст Героя Советского Союза Василия Александровича Русакова торжественно открыт в Неклюдовской школе Кимрского района, носящей его имя. Бюст изготовлен учителем школы, лейтенантом запаса, руководителем военно-спортивного клуба «Русич» Вячеславом Буровым. Молодое поколение на церемонии представляли юнармейцы, кадеты Неклюдовской школы и воспитанники «Русича».

Учащиеся Неклюдовской средней школы вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, важно, чтобы молодые жители региона участвовали в сохранении памяти о событиях военных лет.

«Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов»», – считает Игорь Руденя.

Уроженец Кимрского района Василий Александрович Русаков погиб, сражаясь на фронте, в 1943 году. За мужество и героизм, проявленные во время выполнения задания по захвату и удержанию плацдарма, в январе 1944 года ему посмертно было присвоено Звание Героя Советского Союза.

На встрече поколений, прошедшей в школе после открытия бюста, присутствовали защитники Родины в годы Великой Отечественной войны и в мирное время: труженики тыла, дети войны, блокадники Ленинграда, а также воины-интернационалисты. Среди ее участников – жительница блокадного Ленинграда Евгения Александровна Самсонова.

«Я в этой школе уже не первый раз. Очень довольна тем, как здесь ведется военно-патриотическое воспитание. Бюст герою-земляку – большая и важная инициатива», – отметила Евгения Александровна.

Кимры и Кимрский район – родина десяти Героев Советского Союза, в том числе двоих полных кавалеров Ордена Славы. Троим землякам звание Героя присвоено посмертно.

Пресс-служба Правительства Тверской области