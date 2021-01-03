В Твери почтят память десантников 6-ой роты ВДВ

4 марта в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» пройдёт мероприятие, посвящённое 21-ой годовщине памяти 6-й роты ВДВ. Среди погибших тогда десантников были двое жителей Тверской области: гвардии младший сержант Козлов Сергей Олегович и гвардии младший сержант Стребин Денис Сергеевич. Оба посмертно награждены Орденом Мужества.

Малой родиной Сергея Козлова был посёлок Мирный Оленинского района, Дениса Стребина - посёлок Редкино Конаковского района. Именами героев названы улицы, установлены мемориальные доски, открыты бюсты в Оленино и в Конаково.

«Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах, останется в истории российского воинства и всего Отечества», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В посёлке Редкино в память о героях создана и ведёт работу Тверская областная патриотическая организация «Память 6-й роты ВДВ». Её создатели Николай и Мария Афонины проводят уроки мужества с молодёжью, вечера памяти, полевые поисковые экспедиции и реконструкции исторических событий, организуют поездки по местам боевой славы.

В рамках памятного вечера состоится посвящение в бойцы организации «Память 6-й роты ВДВ» шести представителей подрастающего поколения. Со сцены ДК «Пролетарка» прозвучат военные песни.

Почётными гостями мероприятия станут ветераны Афганистана и локальных войн, курсанты военной академии воздушно – космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, суворовцы, представители общественных организаций.

Кроме того, пройдёт показ народного фильма о героях 6-ой роты - «Дайте сказать» и встреча с одним из его создателей – оператором, звукорежиссером, специалистом по монтажу и графическим эффектам Павлом Прощенко.

Начало мероприятия в 14.00 в большом концертном зале ДК «Пролетарка».

6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии погибла 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в ожесточенном бою с чеченскими боевиками. Из 90 десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84, включая 13 офицеров. Бойцы 6-ой роты бились до последнего, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг.

Пресс-служба Правительства Тверской области