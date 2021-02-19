Жителей и гостей Твери ждут на арт-вечер в рамках выставки «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира»

6 марта жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают на арт-вечер в Тверской городской музейно-выставочный центр. Мероприятие проводится в рамках выставки «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира».

Гости вечера окунуться в мир, полный загадок и таинственности. На выставке представлены работы более 32 художников.

Также в программе - песочное шоу. Художник песочной анимации Катарина Лав в режиме реального времени создаст знаменитые работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Фриды Кало, Винсента Ван Гога и других художников. Весь процесс будет сопровождаться рассказом о творцах и их шедеврах.

В завершение вечера любой желающий сможет попробовать себя в роли мастера песочной анимации.

На мероприятие необходима предварительная запись по номеру телефону 8-919-066-96-15.

Пресс-служба Правительства Тверской области