Жителей и гостей Твери ждут на арт-вечер в рамках выставки «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира»

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6 марта жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают на арт-вечер в Тверской городской музейно-выставочный центр. Мероприятие проводится в рамках выставки «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира».
Гости вечера окунуться в мир, полный загадок и таинственности. На выставке представлены работы более 32 художников.
Также в программе - песочное шоу. Художник песочной анимации Катарина Лав в режиме реального времени создаст знаменитые работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Фриды Кало, Винсента Ван Гога и других художников. Весь процесс будет сопровождаться рассказом о творцах и их шедеврах.
В завершение вечера любой желающий сможет попробовать себя в роли мастера песочной анимации.
На мероприятие необходима предварительная запись по номеру телефону 8-919-066-96-15.
Пресс-служба Правительства Тверской области