Для школьников посёлка Сандово Тверской области открыт центр «Точка роста»

В Сандовской средней общеобразовательной школе создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего в этом году в Тверской области начнут работу 90 таких центров. Они создаются в рамках реализации в Верхневолжье национального проекта «Образование» преимущественно в сельской местности и малых городах региона.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Работа центров «Точка роста» направлена на формирование современных знаний и навыков у обучающихся, в том числе по предметам «Информатика», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Новые возможности позволят школьникам приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах, научиться основам робототехники, трехмерного моделирования. Кроме того, детей научат оказывать первую медицинскую помощь, играть в шахматы, создавать медиапродукты.

Для реализации проекта в Сандовской средней школе в 2020 году в одном из классов был проведен капитальный ремонт. Поставлено необходимое для учебы оборудование, в том числе 3D-принтер, ноутбуки, сканер, квадрокоптер, учебная мебель.

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по проектам «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» на базе детского технопарка «Кванториум».





Пресс-служба Правительства Тверской области