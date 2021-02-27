В Тверской области снизилось количество нарушений при эксплуатации самоходных машин

За прошедший год в Тверской области увеличилось количество зарегистрированных самоходных машин, а также представленной на технический осмотр техники. В регионе одни из самых высоких показателей среди субъектов Центрального федерального округа: всего зарегистрировано более 33900 самоходных машин и прицепов, из которых на технический осмотр представлено 24044 единиц техники.

Инспекторами Государственной инспекции по надзору за состоянием самоходных машин и других видов техники в 2020 году принято 2068 экзаменов на получение допуска к управлению самоходными машинами и выдано 4497 удостоверений тракториста-машиниста.

Особое внимание Гостехнадзор уделяет вопросам профилактики, снижения нарушений во время использования техники. В 2020 году инспекторами было направлено 114 предостережений и 76 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Вся эта работа позволила снизить в 2020 году количество нарушений обязательных требований в области эксплуатации самоходных машин в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области