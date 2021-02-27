Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 147 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 30 831 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 196 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 48 550 жителей региона, за последние сутки – 1704 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 589 097, в том числе за последние сутки их проведено 2009.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 33 584 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 126 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
627 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 10 687
Конаковский район 2312
Вышневолоцкий городской округ 1896
Ржев 1844
Торжок 1486
Кимры 1412
Калининский район 1397
Бологовский район 922
Лихославльский район 754
Бежецкий район 737
Нелидовский городской округ 715
Осташковский городской округ 713
Старицкий район 659
Кашинский городской округ 650
Торопецкий район 645
Калязинский район 617
Максатихинский район 539
Весьегонский муниципальный округ 523
Андреапольский муниципальный округ 492
Торжокский район 421
Кувшиновский район 385
Спировский район 336
Зубцовский район 333
Западнодвинский муниципальный округ 327
Оленинский муниципальный округ 307
Рамешковский район 289
Ржевский район 263
Селижаровский муниципальный округ 248
Кимрский район 220
ЗАТО Озёрный 199
Фировский район 190
Краснохолмский муниципальный округ 155
Бельский район 150
Лесной муниципальный округ 146
Кесовогорский район 136
Сонковский район 116
Жарковский район 98
Пеновский муниципальный округ 90
Молоковский район 80
Сандовский муниципальный округ 69
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области