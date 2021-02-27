Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 147 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 30 831 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 196 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 48 550 жителей региона, за последние сутки – 1704 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 589 097, в том числе за последние сутки их проведено 2009.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 33 584 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 126 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

627 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 10 687

Конаковский район 2312

Вышневолоцкий городской округ 1896

Ржев 1844

Торжок 1486

Кимры 1412

Калининский район 1397

Бологовский район 922

Лихославльский район 754

Бежецкий район 737

Нелидовский городской округ 715

Осташковский городской округ 713

Старицкий район 659

Кашинский городской округ 650

Торопецкий район 645

Калязинский район 617

Максатихинский район 539

Весьегонский муниципальный округ 523

Андреапольский муниципальный округ 492

Торжокский район 421

Кувшиновский район 385

Спировский район 336

Зубцовский район 333

Западнодвинский муниципальный округ 327

Оленинский муниципальный округ 307

Рамешковский район 289

Ржевский район 263

Селижаровский муниципальный округ 248

Кимрский район 220

ЗАТО Озёрный 199

Фировский район 190

Краснохолмский муниципальный округ 155

Бельский район 150

Лесной муниципальный округ 146

Кесовогорский район 136

Сонковский район 116

Жарковский район 98

Пеновский муниципальный округ 90

Молоковский район 80

Сандовский муниципальный округ 69

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области