Участниками образовательного проекта «Хищные дороги 2.0» стали более 800 старшеклассников и студентов Тверской области

В Тверской области завершается первый этап реализации социального, интерактивно- образовательного проекта «Хищные дороги 2.0». Он направлен на формирование у молодежи ответственного отношения к безопасности на дороге. Участниками проекта стали более 800 старшеклассников и студентов региона.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области активизирована работа по предупреждению детского травматизма. Как считает глава региона, просветительская работа с молодежью является важным элементом обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2020 году проект «Хищные дороги 2.0». стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества. Образовательные мероприятия стартовали в сентябре прошлого года. На данный момент они прошли в Бежецке, Старице, Торжке, Лихославле, Калязине и Твери.

Образовательный интенсив проекта предполагает использование интерактивных средств и способов обучения, а также активное обсуждение вопросов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.

«Мероприятие «Хищные дороги 2.0» мне очень понравилось. В форме интерактивной беседы наша группа ознакомилась с опасностями на дорогах. А также мы вспомнили основные правила дорожного движения», - поделилась впечатлениями от проекта Анастасия Александрова.

«Были некоторые вещи, которые я не знал, хотя водительский стаж уже 4 года. Было интересно послушать», - рассказал Егор Герасимов.

Проект «Хищные дороги 2.0» реализуется Тверским региональным отделением «Ассоциация юристов России» при поддержке Министерства образования Тверской области, Тверского государственного университета, Управления ГИБДД УМВД по Тверской области. Предполагается дальнейшее проведение образовательных мероприятий с молодежью региона.

Кроме этого, проектом предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. За получением юридической консультации может обратиться любой житель Тверской области на официальном сайте Тверского регионального отделения «Ассоциация юристов России» (https://tro-alrf.ru) в разделе «Обращения граждан».

Пресс-служба Правительства Тверской области