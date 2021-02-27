В Торопецкой школе №2 закупили оборудование для дополнительного образования детей

В Торопецкую школу №2 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» закуплено новое оборудование. Оно позволит реализовать образовательные программы естественно-научной, технической направленности и увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые занимаются дополнительным образованием.

Поддержка талантов молодых жителей Верхневолжья, развитие системы профориентации – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле», – считает Игорь Руденя.

В Торопецкую школу №2 по техническому профилю направлены 3D-принтеры и ручки, мониторы, компьютерная акустика, расходные материалы на общую сумму более 400 тысяч рублей. Для реализации естественно-научной программы поставлены тренажеры-манекены, анатомические модели, аптечки и другое.

В настоящее время оборудование проходит апробацию, а школа готовится к реализации доппрограмм: формируются школьные группы, составляются расписания, дорабатываются программы, учителя проходят курсы повышения квалификации.

К началу нового учебного года на базе школы планируется открыть «Точку роста» – центр естественно-научной и технологической направленностей. Его главной задачей станет выявление талантливых и одаренных детей, создание условий для их развития, повышение качества подготовки к выпускным экзаменам.

Всего в Тверской области создается 90 центров «Точка роста» – муниципальных имежмуниципальных центров коллективного пользования.



Пресс-служба Правительства Тверской области