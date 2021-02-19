Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область по итогам января вошла в ТОП-20 медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, известного как «майский указ». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Среди информационных поводов по этой теме наибольшее внимание СМИ уделили в январе сообщению об увеличении объемов и ускорении сроков реализации региональной адресной программы на 2019-2025 года по переселению граждан из аварийного жилья. Решение было принято на заседании областного правительства в связи с готовностью ряда участков для строительства нового жилья в пяти муниципалитетах региона и переносом работ на более ранние сроки. Отмечалось, что на втором этапе программы (2020-2021 годы) количество переселяемых граждан вырастет с 509 ранее запланированных до 538 человек, а на третьем (2021 – 2022 годы) – с 458 до 1103.

«Работа ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Это не просто программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и активное участие региона в увеличении качественных квадратных метров жилья для населения Тверской области», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Также в январе СМИ широко публиковали информацию об итогах реализации в Тверской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. В Верхневолжье было отремонтировано 242 км дорог. В планах на 2021 год – 306 км. Упоминалось, что губернатор Игорь Руденя поставил перед дорожной отраслью задачу ремонтировать участки дорог большой протяженности.

В течение января журналисты неоднократно обращались к теме демографической политики в тверском регионе. В том числе активно освещалась рабочая поездка губернатора Игоря Рудени в Торжок, где глава региона посетил здание детского сада №12 «Акварелька», построенное по национальному проекту «Демография». Глава региона проверил готовность объекта, а также поставил задачу завершить все подготовительные работы и открыть детский сад в феврале. На днях учреждение, рассчитанное на 100 мест, приступило к работе.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.