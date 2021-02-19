В Тверской области в рамках всероссийского месячника безопасности прошла выставка инновационных разработок в сфере защиты населения

В Тверской областной научной библиотеке имени А.М. Горького прошла специализированная выставка «Инновационные разработки в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 2021». Она проводилась в рамках общероссийского проекта «Месяц безопасности».

Участниками выставки стали представители высших и средних специальных учебных заведений города Твери, добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтёры, прошедшие обучение в Ресурсном центре по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности Тверской области.

Центр был открыт в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

«Верхневолжье примет активное участие в реализации федеральной Концепции развития добровольчества до 2025 года, продолжит поддержку добровольческого движения. По количеству добровольцев наша область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодёжи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ключевым направлением деятельности центра является обучение добровольцев-спасателей навыкам поиска людей, оказания первой помощи, проведение мероприятий по популяризации добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий ЧС.

В рамках мероприятий выставки состоялись мастер-классы по оказанию первой помощи в условиях чрезвычайной ситуации. Были представлены учебно-методические материалы, изобретения, демонстрационные образцы защитных средств и другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области