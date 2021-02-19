Из-за погодных условий в Тверской области призывают водителей быть внимательными на дорогах

Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области просит участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим на дорогах. В связи с наступлением циклона в регионе началось таяние снега, повышение температуры сопровождается осадками и сильной гололедицей.Кроме того, 26 и 27 февраля на территории Верхневолжья ожидается усиление ветра, отдельные порывы которого смогут достигать 15 м/с.

24 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области, где глава региона поручил предпринять необходимые меры для обеспечения бесперебойного проезда по дорожной сети региона, а также минимизировать вероятность возникновения нештатных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе.

В настоящий момент движение по дорогам Тверской области осуществляется в штатном режиме. Заторов и ограничений не зафиксировано. Порядка 307 единиц техники выполняют расчистку от снега проезжей части, обочин, автобусных остановок, тротуаров на мостах и обработку трасс противогололедными материалами.

Автолюбителей просят выбирать безопасную дистанцию, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также не создавать помех спецтехнике, осуществляющей работы по зимнему содержанию.

Пешеходам необходимо быть бдительными, переходить дороги в установленных местах, не перебегать их впереди движущегося транспортного средства, обеспечить свою видимость в темное время суток. Дорфонд региона напоминает, что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается на мокрой, заснеженной дороге, особенно в условиях гололеда.

О затруднениях движения транспорта на дорогах можно сообщить по телефонам круглосуточной диспетчерской служба Дорожного фонда Тверской области: 34-56-54 или 8-910-649-84-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области