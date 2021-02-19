Более 46 700 жителей Тверской области привились от коронавируса

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 46 737 человек – это 83,6% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день, 25 февраля, вакцинировались 1704 человека. В федеральный регистр внесена информация о 41 972 вакцинированных гражданах.

В том числе от коронавирусной инфекции привились 23 628 жителей пожилого возраста. В отдаленных населенных пунктах вакцинацию проводят прививочные бригады. В Селижаровском муниципальном округе, например, прививки делают в Оковецком офисе врача общей практики.

«Для удобства населения мы проводим вакцинацию непосредственно в стенах офиса, – рассказала врач Наталья Фёдорова. – Первыми пациентами стали работники предприятия НПС «Борисово». Прививку делают в основном представители старшего поколения из Большого Кашина, Дружной Горки, Ананкина, Оковцев».

Каждому прошедшему вакцинацию в офисе ВОП выдается памятка, в которой указана дата введения второй дозы препарата.

«В сентябре мы с мужем уже сделали прививку от гриппа. Когда узнали, что есть возможность привиться от коронавируса, тем более недалеко от дома, сразу записались, – отметила Нина Павловна Зуева, жительница деревни Оковцы. – Перед прививкой мы прошли осмотр у врача. Вечером доктор позвонила, поинтересовалась состоянием здоровья. У нас все нормально, ждем вторую прививку».

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в Тверской области до начала нового учебного года от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Для того чтобы записаться на вакцинацию, необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо- легочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области