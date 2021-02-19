ПОМНИТЬ ВСЕГДА

В День защитника Отечества 23 февраля состоялось возложение цветов и венков к мемориалу сержанта Вячеслава Васильковского у деревни Рябинки Вахонинского сельского поселения и на братском захоронении в Комсомольском сквере г. Конаково. В мероприятии приняли участие глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ и председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН.

На снимке: у мемориала сержанта Вячеслава Васильковского. Здесь в декабре 1941 года начиналось решающее сражение Великой Отечественной войны - битва за Москву. И в этом году исполняется 80 лет подвигу самопожертвования сержанта Васильковского, который закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота, обеспечив атаку своих боевых товарищей на укрепления врага.