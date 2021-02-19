ПОМНИТЬ ВСЕГДА

posted by Максим Малахов on пт, 02/26/2021 - 09:24

В День защитника    Отечества 23 февраля  состоялось возложение цветов и венков к мемориалу сержанта Вячеслава Васильковского у деревни Рябинки Вахонинского сельского поселения и на братском захоронении в Комсомольском сквере г. Конаково. В мероприятии приняли участие глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ и председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН.
На снимке: у мемориала сержанта Вячеслава Васильковского. Здесь в декабре 1941 года начиналось решающее сражение Великой Отечественной  войны - битва за Москву. И в этом году исполняется 80 лет подвигу самопожертвования сержанта Васильковского, который закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота, обеспечив атаку своих боевых товарищей на укрепления врага.

 

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