ХОРИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ СЕЗОН

19 февраля в концертном зале «Дом музыки» АО «Конаковский завод стальных конструкций» с большим успехом прошёл концерт-сказка «Эх, зима, зима!» с участием воспитанников и преподавателей Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей.

Это первое большое публичное выступление коллектива после длительного перерыва, связанного с отменой массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Поэтому автор сценария концерта-сказки руководитель концертного хора Наталья Махновская с особенным чувством и усердием готовила ребят к столь важному как для участников, так и для горожан событию: какой старт будет дан, так и пройдёт сезон!

Усилия оказались ненапрасными: зал оказался во власти Зимы, чарующей и противоречивой - то играющей в снежки с ребятами, то промораживающей до глубины души зимней военной стужей, то интригующе-кокетливой, то в задорном танце увлекающей зал в мир детства и сказки!

Перед концертом зрителей встречала чарующая музыка П.И.Чайковского, создавшая у всех присутствовавших праздничное настроение. Музыка, по словам Натальи Васильевны, - неиссякаемый источник радости, вдохновения.

- Музыка - это чудо! Именно это и хочется донести до зрителей – подарить немного радости, чтобы люди, соприкасаясь с искусством, проникались светом и добром, открывая и возрождая в себе всё самое хорошее, – сказала она перед началом представления.

Новая программа качественно отличается от созданных ранее. Репертуар коллектива пополнился произведениями и песнями, которые мы все уже стали забывать. Диапазон исполнительского мастерства расширился за счет проникновенных произведений И. Дунаевского и М. Дунаевского, Ю. Крылатова и многих других композиторов середины ХХ века.

Интересна и форма проведения концерта – сказка. Сюжетная линия объединила самостоятельные песни и музыкальные номера, создав динамичное, увлекательное волшебное действо с участием новых сказочных персонажей. Помимо главной героини - Зимы, роль которой блестяще исполнила Е.А.Астровская, и весёлого, уже известного зрителям по прошлогоднему концерту Мальчугана в исполнении Севы Гуренко, в сказке появились не менее колоритные персонажи: Калейдоскоп (Е. Пилюгаева), Часы-Ходики (Т. Темерова), Робот (П. Зотов).

Открывал концертную программу младший хор под руководством Ю.А.Грязновой. Ребята исполнили песни «Полон музыки весь свет», «Про собаку», «Снежинки» и получили громкие аплодисменты зрительного зала. Затем на фоне сказочного действа на сцене появились участники концертного хора (дирижёр Н.В.Махновская), выступление которого явилось украшением сказки. «Весёлый ветер» И. Дунаевского, «Прекрасное далеко» (из кинофильма «Гостья из будущего») и другие произведения советских композиторов были необычайно тепло встречены зрителями, уже давно не слышавшими эти замечательные и любимые песни, по праву вошедшие в золотой фонд песенной классики.

Не оставило никого равнодушным и выступление ансамбля «Кватро+» (руководитель М. Котова), оркестра народных инструментов (руководитель Т. Черноусова), дуэта аккордеонистов Данилы Степанова и Степана Еремеева. Юные музыканты продемонстрировали блестящее владение искусством игры на музыкальных инструментах. А исполненные ими произведения «Рио-Рита», «Смуглянка» погрузили зал в атмосферу середины ХХ столетия.

Настоящей «изюминкой» сказочного действа стало выступление шумового оркестра (руководитель Т.М.Черноусова). Весело и задорно выступали уже подросшие ребята, юмором и артистизмом покорившие зал. Что можно сделать из, казалось бы, незатейливой игры на ложках, трещотках? Оказалось, многое! Благодаря настойчивости, трудолюбию ребят, профессионализму и фантазии руководителя получился яркий, запоминающийся, веселый и выразительный номер.

Следует отметить, что каждый из всех исполненных на концерте номеров прозвучал великолепно, что в итоге и создало прекрасное настроение! Не менее ярким и трогательным стал финал концерта-сказки, когда песню Ю. Крылатова «Крылатые качели» вместе с участниками представления исполнял весь зал! Благодарные зрители, получив удовольствие от увиденного и услышанного, вознаградили талантливых исполнителей бурными аплодисментами.

Прекрасно, когда в городе и районе есть коллективы, старательно и самозабвенно воспитывающие в детях то самое «разумное, доброе, вечное», которое позволяет им стать впоследствии не только конкурентоспособными на профессиональном поприще, но и гармонично развитыми, созидательными личностями, что уже само по себе сродни подвигу. Низкий поклон и признательность всем участникам концерта, а также руководителям – Наталье Васильевне и Вадиму Марковичу Махновским, подарившим жителям города и района радость встречи с лучшими музыкальными произведениями, создающим уже много лет атмосферу добра – того, чего в последнее время так не хватает.

Большую поддержку ХШМиЮ г. Конаково оказывает районная власть: ежегодно в бюджете района закладываются значительные средства на зарплаты педагогов и прочие расходы, связанные с содержанием школы. Серьезно поддерживает школу и Конаковский завод стальных конструкций. Реконструированный по инициативе генерального директора А.П.Шинкаренко в корпусе бывшего заводского клуба концертный зал «Дом музыки» стал солидной репетиционной базой и прекрасной концертной площадкой коллективов хора.

Постскриптум. Представление хористы из ХШМиЮ с успехом повторили в воскресенье на сцене Тверской областной филармонии. Духовенство Тверской епархии высоко оценило творчество конаковской хоровой школы. На концерте присутствовал Благочинный Конаковского благочиния протоиерей Пётр Дубяго, а правящий Архиерей Тверской епархии Митрополит Амвросий поместил несколько исполненных произведений в свой инстаграм и поделился желанием ближе познакомиться с деятельностью конаковской хоровой школы, в ближайшее время посетить храм в Карачарове и увидеть ребят, обучающихся хоровому пению и музыке в целом.

А. ФОКИНА.

Фото: М. Малахов.