В Торжке откроется выставка, посвященная пребыванию А.С. Пушкина в тверском крае

3 марта в «Доме России» Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке откроется художественная выставка «Прогулки с Телиным». Ее гости познакомятся с полувековой историей туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья» через картины тверского художника Сергея Телина. Экспозиция состоит из более 40 работ, посвященных пребыванию А.С Пушкина в тверском крае.

На выставке представят картины, которые отсылают к сюжетам из жизни поэта, событиям, встречам с крестьянами, друзьями и родными: «Дом Вульфов в Бернове», «Последний приезд в Малинники», «Встреча в Приютине», «А.С. Пушкин покупает поясы», «Зимнее утро» (А.С. Пушкин в Павловском), «А.С. Пушкин в гостинице Пожарского» и другие. Все картины имеют авторские названия.

Сергей Иванович Телин (псевдоним Тэлин) – художник-самоучка, учитель рисования и черчения. Родился в 1910 году в деревне Щелкачёво Старицкого уезда Тверской губернии. Окончил школу в селе Берново и техникум Изорам в Ленинграде. Самодеятельный художник работал в жанре примитивизма. Преподавал рисование и черчение в индустриальном техникуме и школах г. Торжка. Руководил кружком ИЗО в Доме пионеров. Награжден значком «Отличник народного просвещения».

Картины художника экспонировались на различных выставках, в частности, в селе Берново и Торжке в дни проведения Пушкинских праздников.

В 1999 году в честь 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина работы художника были представлены на выставке во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве и в Твери на выставке «Народная Пушкиниана».

В экспозицию «Прогулки с Телиным» также вошла коллекция письменных источников ВИЭМ, среди которых авторская рукопись «Лекция о Пушкине», где показан замысел возникновения цикла картин.

Выставка будет работать до 4 апреля 2021 года по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д.3. Справки по телефону: +7-919-061-18-49.

Пресс-служба Правительства Тверской области