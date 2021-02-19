МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В ПАТРИОТИЗМЕ МОЛОДЕЖИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

Тема военно-патриотического воспитания молодежи в Конаковском районе занимает особое место. Это общая и первостепенная задача, ведь речь идет о формировании гражданской позиции подрастающего поколения, его жизненных ценностях и ориентирах.

В нынешнем году торжественный прием главы Конаковского района в честь Дня защитника Отечества прошел в необычном формате. В мероприятии приняли участие представители нескольких поколений, заинтересованных в развитии патриотического воспитания детей и молодежи в районе: ветераны войны, руководители и сотрудники силовых структур, ветераны боевых действий в горячих точках. Почетными гостями стали бабушка геройски погибшего в чеченской войне Дениса Стребина Татьяна Константиновна Белова и представитель регионального фонда памяти 6-й роты, сестра одного из погибших бойцов в чеченской войне Сергея Козлова Оксана Дроздова.

Открыл встречу глава Конаковского района Олег Лобановский, который подчеркнул важность обозначенной темы, обратил внимание участников дискуссии на необходимость объединить усилия всех организаций, которые занимаются вопросами патриотического воспитания молодежи.

Работа по патриотическому воспитанию молодежи в Конаковском районе имеет системный характер, проводится в соответствии с муниципальной программой «Молодежь Конаковского района на 2018-2022 годы».

В 2020 году администрацией Конаковского района, муниципальными, общественными, образовательными, некоммерческими организациями и военно-патриотическими объединениями проведены массовые патриотические, культурные и военно-спортивные мероприятия с общим охватом около 17 тысяч человек.

О своей работе рассказали руководитель МКУ ЦМП «Иволга» Инна Сотская, руководитель Конаковского отделения Тверской региональной общественной организации «Военно-патриотический союз «Звезда» Валерий Гореликов, представитель общественной военно-патриотической организации «Памяти 6-й роты ВДВ» Николай Афонин, руководитель отряда движения «Юнармия» средней школы №7 Лариса Назаренкова, представители ПСО «Лиза Алерт» Елизавета Брач и ВПСО «Сова» Михаил Воробьев.

Несмотря на то, что органами власти, образовательными организациями и общественными организациями в Конаковском районе проводится значительная работа по патриотическому воспитанию, участники «круглого стола» проявили озабоченность в некоторых вопросах воспитания современного поколения, высказали свою готовность в меру своих сил и возможностей участвовать в создании условий для достойного будущего молодежи, от которой будет зависеть дальнейшая судьба России.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

23 февраля активисты местного отделения «Волонтёры Победы» и «Юнармия», члены Конаковского местного отделения Партии «Единая Россия», а также представители администрации города и района и молодежного центра «Иволга» приняли участие во Всероссийской акции «Защитим память героев» и возложили цветы к мемориальному комплексу в деревне Рябинки и захоронению в Комсомольском сквере города Конаково. Память погибших героев участники акции почтили минутой молчания.

Напомним, в День защитника Отечества «Единая Россия» по всей стране провела возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань уважения поколению победителей.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

КОМИССИИ РАЙОНА

В Конаковском районе прошло заседание антинаркотической комиссии, в работе которой приняли участие заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике, заместитель председателя комиссии Аггюль Бородина, руководители служб и отделов районной администрации, сотрудники правоохранительных структур, представители органов образования, здравоохранения, внутренних дел, учреждений культуры, других соответствующих служб.

Представитель ОМВД России по Конаковскому району Сергей Зайцев проинформировал участников совещания об оперативной обстановке и результатах деятельности правоохранительных органов в сфере незаконного оборота наркотических средств в Конаковском районе за 2020 год. Основные усилия полицейских были сосредоточены на работе по выявлению и пресечению нарушений, связанных с хранением и потреблением наркотических и психотропных средств, изъятию наркотиков, перекрытию каналов их транспортировки на территорию района. Так, в 2020 году была прекращена преступная деятельность жителей Конаковского района, занимавшихся незаконным культивированием и хранением растений конопли, незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным методом. В 2020 году сотрудниками полиции выявлена и прекращена преступная деятельность, связанная с содержанием притона, где употреблялись наркотические средства.

В отчетном периоде в данной сфере зарегистрировано 51 преступление, из которых 17 преступлений - за хранение наркотических средств, 30 преступлений - за сбыт наркотиков, 2 преступления - за культивирование наркосодержащих растений. В суд направлено 31 уголовное дело, к уголовной ответственности привлечены 20 человек, остальные получили наказания в виде штрафов, условных сроков осуждения.

Врач-нарколог Конаковской центральной районной больницы Ольга Смирнова проинформировала, что на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 46 наркозависимых граждан, из которых трое являются несовершеннолетними. Для положительного результата лечения и стойкого воздержания от наркотиков разработана программа медицинской и социальной реабилитации, которая длится от 6 месяцев до 2 лет. Выявление наркологических расстройств происходит во время проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, медицинских освидетельствований. В 2021 году в ходе исполнения приказа МЗ РФ «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных общеобразовательных организациях» будут проведены медицинские осмотры и тестирование среди учащихся. Всего планируется осмотреть и протестировать около 500 учащихся. Также тестирование проводится в обязательном порядке во время работы призывной комиссии.

В ходе обсуждения вопроса по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ и обеспечению индивидуально-воспитательной работы с ними в образовательных учреждениях Конаковского района проводится большая просветительская работа. Так, во всех образовательных учреждениях муниципалитета реализуются профилактические программы, направленные на формирование здорового образа жизни. Во внеурочное время среди обучающихся и родителей проводятся акции, конкурсы, классные часы, беседы и лекции, показ документальных и художественных тематических фильмов, программы спортивно-оздоровительной направленности. В кружках и секциях учреждений культуры и молодежной политики ведется разъяснительная работа о последствиях употребления психоактивных веществ. Среди детей и подростков волонтерскими отрядами распространяются памятки и буклеты, пропагандирующие активную жизненную позицию, проводятся игры и тренинги. В целях пропаганды здорового образа жизни в районе функционируют спортивные залы и площадки, проводятся соревнования, турниры, подвижные игры на свежем воздухе. С целью антинаркотического просвещения в районных средствах массовой информации размещается тематическая информация.

С целью защиты детей от противоправного контента в образовательной среде во всех образовательных учреждениях установлены контент-фильтры.

В заключение участники заседания обсудили необходимость использования новых форм взаимодействия с детьми и родителями и отслеживание их эффективности, развитие целенаправленной массированной социальной рекламы в СМИ, активного развития инфраструктуры молодежной политики. При этом подчеркнута необходимость активизации деятельности, направленной на профилактику наркомании и алкоголизма в молодежной среде, проведение работы по увеличению охвата подрастающего поколения полезными формами занятости, спортивными, досуговыми и профилактическими мероприятиями, формированию позитивного мировоззрения, ориентированного на здоровый образ жизни и неприятие наркотиков. Совместная планомерная работа должна стать заслоном распространению наркомании и алкоголизма и в молодежной среде, и в целом среди населения района, послужить приобщению граждан к здоровому образу жизни.

По итогам заседания комиссии приняты обязательные к исполнению решения, о реализации которых участники антинаркотической деятельности района будут обязаны доложить в установленные сроки.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА