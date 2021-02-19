ВСТРЕЧА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Эксперты ГК «АгроПромкомплектация» помогут конаковским студентам в освоении востребованной профессии.

Заключен договор о сотрудничестве с ГБПОУ «Конаковский колледж».

С 2021 года в ГБПОУ «Конаковский колледж», расположенном в г. Конаково Тверской области, обучение специальности «Коммерция (по отраслям)» будет вестись при участии сотрудников ГК «АгроПромкомплектация», экспертов в данном направлении и практиков с богатым опытом работы. Начало сотрудничеству уже положено: недавно в колледже состоялась встреча Алексея Булдакова, тренинг-менеджера направления «Продажи» ООО «АПК-Центр» (входит в ГК «АгроПромкомплектация»). Встреча со студентами прошла в формате лекции с последующей дискуссией.

«В рамках проекта по созданию кадрового резерва я провел вводную лекцию в колледже, - рассказывает Алексей Булдаков. – ГК «АгроПромкомплектация» - один из крупнейших инвесторов региона, Группу компаний в Конаковском районе хорошо знают. Родители многих студентов работают на наших предприятиях, молочных комплексах, в магазинах фирменной розницы и т.д., так что они наслышаны о преимуществах трудоустройства в ГК «АгроПромкомплектация». Могу сказать, что лекция вызвала большой интерес у ребят, они были активны, задавали вопросы, обсуждение прошло оживленно. Приятно, что студенты заинтересованы в профессиональном развитии, а не обучении «для галочки». Были вопросы о возможности прохождения практики в ГК «АгроПромкомплектация». Уверен, что сотрудничество с колледжем будет плодотворным и поможет в формировании кадрового резерва Группы компаний».

Обучение специальности «Коммерция (по отраслям)» осуществляется в ГБПОУ «Конаковский колледж» в очном формате на базе 9 классов и в заочном формате на базе 11 классов. Обучаться можно на платной и бесплатной основах. Выпускники получают квалификацию «Менеджер по продажам» и востребованную на рынке труда профессию.

«Лекция была очень насыщенной и информативной, - делится впечатлениями студентка Анастасия Черных. – Я убедилась, что не зря выбрала эту профессию и узнала, как можно построить карьеру в сфере розничной торговли».

«Мне был интересен психологический аспект работы менеджера по продажам, - отмечает студент Степан Морозов. – Как правильно выстраивать общение с покупателями, как действовать в сложных ситуациях. Мне было бы интересно посещать такие лекции почаще!».

«В сфере торговли работает моя любимая бабушка, и папа тоже с ней связан, - рассказывает студентка Ирина Грудина. – Они одобрили мой выбор профессии и колледжа. Я благодарна за сегодняшнюю лекцию, за возможность получать ценную информацию в таком формате, это очень интересно и поможет мне в будущем стать хорошим менеджером по продажам».

В конце февраля у студентов ГБПОУ «Конаковский колледж» будет возможность пройти производственную практику в магазинах фирменной розничной сети «Дмитрогорский продукт», которые работают в Конакове и Конаковском районе.

«ГК «АгроПромкомплектация» - это один из крупнейших работодателей региона, - комментирует директор ГБПОУ «Конаковский колледж» Мария Лупина. – Очень важно, что мы нашли ту специальность, которая важна и Группе компаний, и нашему колледжу. Общение с авторитетными экспертами сферы розничной торговли, сотрудниками организаций ГК «АгроПромкомплектация» мотивирует и вдохновляет студентов достигать успехов в учебе, стремиться к полному погружению в профессию, к изучению новой информации, к развитию. Это очень важно и ценно. Ведь открыв любой сайт вакансий, мы видим, насколько востребован менеджер по продажам, тем более отраслевик. Такие специалисты будут нужны всегда. Я уверена, что наши выпускники не останутся без работы, и многие из них станут эффективными сотрудниками ГК “АгроПромкомплектация».

По информации пресс-службы ГК

“АгроПромкомплектация».