«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ

Автоинспекторы совместно с «Родительским патрулем» Конаковского района приняли активное участие в акции «Неделя мужества», посвященной Дню защитника Отечества, и поздравили мужчин с праздником.

Накануне Дня защитника Отечества родительский патруль школы № 2 поселка Новозавидовский и деревни Вахонино совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовали поздравительную акцию «Дисциплинированный водитель – лучший защитник Отечества». Красочными плакатами и открытками участники акции встречали мужчин водителей и пешеходов.

В целях профилактики правонарушений автоинспекторы совместно с родителями и педагогами проконтролировали соблюдение Правил дорожного движения детьми, идущими в школу. С водителями провели профилактические беседы о дисциплинированности на дороге. Участники акции поздравили всех участников дорожного движения с Днем защитника Отечества и призвали быть внимательными и вежливыми. Организаторы акции надеются, что подобные мероприятия дисциплинируют водителей и создают позитивное настроение, что позволит сократить количество происшествий на дороге, и будет меньше нарушений Правил дорожного движения.

Отделение ГИБДД ОМВД по Конаковскому району.