ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!



Общенародная гражданская инициатива «Бессмертный полк» существует с 2012 года.

Главная задача движения – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через Великую Отечественную войну. Формой реализации этой идеи является народная летопись, которая ведется на сайтеwwwmoypolk.ru, где каждая семья может опубликовать воспоминания о своем ветеране, его боевой путь, семейное фото и видео. На данный момент на сайте движения официально зарегистрировано более 1200 населенных пунктов из 42 стран мира, занесено 761637 имен, и каждый день сайт пополняется десятками новых имен.

Поселок Новозавидовский – не исключение. Уже почти четыре года мы имеем свою страницу на официальном сайте «Бессмертного полка» Тверская область, пос. Новозавидовский. Сюда потомки ветеранов-новозавидовцев вносят свои семейные истории. Истории тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу врага, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Это уникальная база данных, т.к. создают ее непосредственно сами потомки поколения победителей. Ведь у каждой истории есть автор, за каждой историей стоит семья. Нашим сайтом пользуются и жители других населенных пунктов Конаковского района. Пока мы единственный населённый пункт в Конаковском районе, зарегистрированный на этом сайте.

Немного истории движения «Бессмертный полк». Инициаторами этого движения в 2011 году стали журналисты из г. Томска Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Они заметили, что всё меньше и меньше ветеранов принимают участие в уличных шествиях в День Победы, и решили восстановить справедливость: герои, отстоявшие свободу страны, должны видеть праздник, пусть даже с фотографий. Журналисты опирались на стихийно возникшую еще в советское время традицию, когда люди приносили фотографии своих родственников к мемориалам павших.

9 мая 2012 года по призыву инициаторов проекта по улицам Томска прошла колонна жителей, которые несли в руках фотографии своих родственников, погибших на полях войны. Эта акция получила название «Бессмертный полк». В ней тогда приняли участие более шести тысяч человек. В 2012 году была создана Народная летопись «Бессмертного полка».

Благодаря базе данных Народной летописи вы сможете найти родственников, связи с которыми были утеряны, узнать, где захоронен ваш герой или проследить его боевой путь. Были случаи, когда люди и не подозревали, что их родственники были настоящими героями. Мы приглашаем всех, кто желает увековечить своих героев, к сотрудничеству с нами.

И. ДОНЦОВА, координатор «Бессмертного полка»

в п. Новозавидовский.