Памяти художника

Наша справка. Валентин Михайлович Сидоров, народный художник СССР и России, трижды лауреат Государственной премии. В 1999 г. награжден золотой Пушкинской медалью «За вклад в культуру и искусство»; в 2000 г. стал лауреатом Международной премии имени М.АШолохова; в 2004 г. - лауреатом премии союзного государства «Россия - Белоруссия». В 2001 г. получил благодарность Президента РФ; в 2003 г. - орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2008 году - орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Валентин Михайлович Сидоров занимал ряд значительных постов в общественных организациях, снискал уважение своей обширной и многогранной общественной деятельностью: в 1987-2009 годах был председателем правления Союза художников РФ и на этом посту многое сделал для поддержки молодых талантливых художников и развития творческих связей. С 1960 по 2001 г. руководил старейшей творческой базой Союза художников России «Академическая дача» в Вышневолоцком районе. С 1975 года являлся членом-корреспондентом Академии художеств СССР, с 1988 г. - действительным членом Академии художеств, а также с 1988 по 2009 и членом ее президиума. С середины 1990-х годов Валентин Михайлович являлся президентом Международной конфедерации Союза художников стран СНГ. Участвовал в деятельности Всемирного Русского народного собора, Форуме деятелей культуры стран СНГ. С 2001 г. - член Союза писателей РФ. Написал книги «Край вдохновения» (1984), повесть «Гори, гори ясно» (2001), цикл рассказов о художниках. Картины В.М.Сидорова хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, других крупнейших государственных собраниях и частных коллекциях в России и за рубежом.

17 февраля исполнилось 40 дней со дня смерти нашего выдающегося земляка, академика Российской академии художеств, народного художника СССР и России, профессора Московского Государственного академического художественного института им. Сурикова Валентина Михайловича Сидорова. Он ушел из жизни 9 января 2021 г., став еще одной жертвой новой коронавирусной инфекции. Ему было 92 года. Вечная ему память!

18 января учащиеся художественного отделения Конаковской школы искусств собрались, чтобы почтить память Валентина Михайловича. Педагоги Т.Н.Наукина и И.А.Петрова рассказали о жизни и творчестве художника, поделились воспоминаниями о личных встречах с ним. В зале была оформлена выставка с работами учащихся, написанными по мотивам работ художника.

Валентин Михайлович Сидоров родился в деревне Сорокопенье (ныне Конаковский район) 5 мая 1928 г. Детство провёл неподалёку, в деревне Коровино, в доме бабушки. Здесь его научили жить по законам добра, радуясь каждому дню, что бы он ни приносил. Здесь он усвоил главные нравственные принципы, которыми руководствовался всю свою жизнь: живи ясно, будь честным, живи не во славу, а в добро.

Память художника сохранила множество воспоминаний о детстве, о бабушке, о природе, о жизни родной деревни, её жителях, о том хорошем и страшном, что им довелось пережить. Это стало главной темой его творчества. На полотнах, за которые он получал высокие награды, - родные холмы и перелески, залитые солнечным светом поля, деревенские избы, мальчишки, с восторгом бегающие по лужам, мужики, строящие дома, женщины, хлопочущие в огородах. Он писал их с такой любовью, что, глядя на них, кажется, что нет на свете места уютнее и милее.

Из-под кисти Валентина Сидорова выходят серии работ, посвященные другим уголкам нашей страны: Подолу, Северу, Памиру. Среди наиболее известных его полотен - цикл пейзажей-картин «Дорогами детства», «Моя школа», «Утро на Подоле» (все 1977 г.), «Березовый ветер» (1973-1979), «Прятки» (1980), «Откуда берется речка Дубравка» (1980-1981), «Июльский вечер» (1994), «Тихая моя родина» (1994-1995), «Сенокосное утро» (1995) и многие другие.

Художник, получивший мировую известность, не терял связи с родиной и всегда ощущал потребность участвовать в её жизни. Валентин Михайлович оказывал помощь Селиховскому храму и детскому центру при нем. На свои средства он возвел часовню Преподобного Сергия Радонежского в память о жителях деревни, которые защищали Отечество. Валентин Михайлович часто приезжал в родные края и встречался с жителями в стенах Конаковской межпоселенческой библиотеки, ГДК им. Воровского, РДК «Современник», Конаковской школы искусств. Здесь знали и любили его творчество, ценили за широту душу, щедрость, здесь у него было много друзей. О своих встречах с художником рассказала руководитель театра «Теремок» поэт Ольга Александровна Бардакова. С 2005 года, когда Валентин Михайлович впервые посетил наш город, их связывали искренние дружеские чувства, поэтому его уход она переживает как личную потерю, о чём написала в стихах.

Казалось, путь был бесконечен,

Хоть выше был определён,

Чтобы покинуть мир беспечный,

В мир вечный возвратился он.

А сердце горестью щемило:

«Не может быть, не может быть»,

Но никакою нашей силой

Утрату не предотвратить…

Ольга Александровна прочитала еще одно стихотворение, появившееся после того, как Валентин Михайлович рассказал о запомнившемся эпизоде детства: мама переносит его «на закорках» через разлившуюся речку, а вокруг них вьется жёлтый мотылёк.

Донховки разлив ранний

видится, будто снится:

утопли амбары, бани,

летящие в небе птицы.

Зеркальной воды скатерть,

а в отраженье прямо

Ступает как Богоматерь

По облакам мама.

Я у неё за плечами

Сижу, вцепившись в платок,

А между небом и нами

Желтый кружит мотылёк.

Творчество художника, воспевшего своим творчеством нашу землю, должно остаться в нашей памяти. Ольга Александровна намерена возродить спектакль «Если завтра война» по книге В. Сидорова «Гори, гори ясно». Спектакль создан в 2005 г. и впервые показан на презентации этой книги в нашем городе. Он рассказывает о том, как началась Великая Отечественная война и как она отразилась на жизни деревенских жителей. Постановка была тепло принята и публикой и автором книги. На художественном отделении Конаковской школы искусств планируют глубже изучать творчество художника и проводить конкурсы, посвященные его наследию. Пока мы помним о нём, он будет жить в наших сердцах. Вечная ему память!

Ирина Вдовенко.