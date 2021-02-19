ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

И все же не умер тот,

Чей отзвук есть в других,

Кто в этом мире жил

Не только жизнью личной…

2 марта исполнится год, как умерла учительница начальных классов п. Редкино Соловьева Генриетта Викторовна. Более 50 лет она отдала народному образованию в одном поселке Редкино. Как золотые крупицы ее жизни хранят в памяти не только родные и близкие, но и люди, знавшие этого талантливого, благородного и внимательного человека.

28 августа 1936 года в г. Витебске Белоруссии в семье кадрового офицера и учительницы родилась девочка, которую назвали Генриеттой.

«День рожденья в августе – счастлива вдвойне: день успенья Божьей Матери и в моей судьбе» - так она говорила.

20 июля 1941 года отец с последним эшелоном отправил жену с двумя дочерьми на запад. Все пять лет войны они жили в г. Саранске Мордовской АССР. Здесь Генриетта пошла в первый класс. 2 и 3 классы она закончила уже в военном городке в Германии. С 4 по 7 класс училась в школе на ст. Завидово. В 1952 году отправила документы в Лихославльское педучилище, сдала вступительные экзамены, выдержала конкурс. Мечта учить маленьких детей появилась еще с раннего детства.

В 1956 году, защитив диплом учителя начальных классов, начала трудовую деятельность в п. Редкино. Её любовь к детям была безмерной.

С первых лет работы Генриетта Викторовна завоевала уважение жителей поселка. Ей повезло – встретила много добрых и порядочных людей и поэтому смогла реализовать себя в своей любимой работе. Родители первоклассников мечтали отправить своих детей только в ее класс. У нее всегда было больше 40 учеников.

Ее жизнь являлась примером служения делу, людям и безмерной любви к детям.

А жизнь шла своим чередом, звенели звонки в школе, приходили новые дети, более эрудированные, умные, и учительница поняла, что знаний, полученных в педучилище, не хватает. И решила открывать по возможности «новые горизонты», для чего поступила в Тверской педагогический университет на заочное отделение. Успешно училась пять лет, получила диплом о высшем образовании и много полезных и нужных знаний.

Считала, что воспитывать в детях в первую очередь надо человеческие качества, и на каждого ребенка в классе смотрела индивидуально, понимая его характер, отношения в семье. Помогала своим ученикам по жизни что-то преодолеть, быть всегда стойкими и трудолюбивыми.

Учителя на Руси почитали всегда как мудреца, как наиумнейшего и справедливого человека. В советское время в Конакове на Доске почета среди лучших людей района был портрет молодой, красивой, талантливой учительницы из п. Редкино Генриетты Викторовны Соловьевой, она отличалась неординарным чувством собственного достоинства и гордым, независимым нравом. Так она стала известна людям всего района.

Жизнь дана на добрые дела, и ученики Генриетты Викторовны делают их, честно служат людям, обществу. Именно такие люди делают нашу жизнь удивительной и прекрасной.

Петр (Петер) БЕНИЦКИЙ.

Словения.