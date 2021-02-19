«ПУСТЬ БУДЕТ ПРАЗДНИК»

Под таким названием прошёл цикл мероприятий в Юрьево-Девичьевском досуговом центре, посвящённый Дню защитника Отечества. Начался он в фойе с акции «Подарок для настоящих мужчин». Каждому из них при входе вручали в подарок армейские тельняшки. Далее приветливо манили фотографии фотовыставки «Юрьево-Девичье - территория счастья». Посмотрев фотографии, каждый мог проголосовать за понравившуюся. Музей боевой славы, открывшийся в фойе досугового центра к 75-летию Великой Победы в войне 1941-1945 годов, собрал в этот день и малышей, и взрослых у экспонатов.

Звучат позывные концерта, и на сцене - постоянные ведущие концертов Амина Сидорова и Влад Пешкичев со словами приветствия и поздравления. Праздничный вечер начат с награждения активистов ветеранской организации Юрьево-Девичьевского сельского поселения, на плечи которых возложено немало задач: поздравление на дому ветеранов войны и труда с днем рождения и праздниками, вручение подарков, доставка ветеранов на праздничные мероприятия, оказание помощи. Кстати, к Дню защитника Отечества вдовы и труженики тыла получили праздничные продуктовые наборы от администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

По поручению председателя президиума Конаковского районного совета ветеранов Галины Ивановны Аксеновой грамоту председателю сельской ветеранской организации Таисии Николаевне Бузуйкиной вручил глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Николаевич Лукьянов.

На этом череда поздравлений не закончилась! Андрей Николаевич как инициатор проведения в поселении конкурса видеопоздравлений «Новогоднее поздравление» подвёл его итоги, поблагодарив всех участников и вручил заслуженные награды. Их получили: младшая группа детского сада села Юрьево-Девичье, воспитатели Лариса Дмитриевна Зайцева, Наталья Александровна Костромина, музыкальный работник Юлия Владимировна Титова, победители конкурса в номинации «Самое трогательное новогоднее видеопоздравление»; коллектив детского сада села Юрьево-Девичье (руководитель Валентина Алексеевна Кузнецова), победитель конкурса в номинации «Дружное коллективное новогоднее видеопоздравление»; Александра Дмитриева, победительница конкурса в номинации «Лучшее новогоднее видеопоздравление в возрастной категории 10 - 12 лет»; коллектив досугового центра села Юрьево-Девичье (директор Людмила Петровна Дмитриева), победитель конкурса в номинации «Самое профессиональное новогоднее видеопоздравление»; коллектив учащихся школы села Юрьево-Девичье (куратор Нина Александровна Усанова) стал победителем сразу в двух номинациях - «Самое креативное и оригинальное новогоднее видеопоздравление» и «Лучшее новогоднее видеопоздравление». Победители получили грамоты главы и денежные премии.

Праздничный концерт открыли воспитанники детского сада и поразили зрителей своими талантами. Они и пели, и танцевали, читали стихи, играли, как заправские актёры! А как маршировали! К воспитанникам детского сада присоединились детские коллективы досугового центра: театральный коллектив «Чудаки» и вокальный ансамбль «Домисолька», солисты Саша Дмитриева, Таисия Прик, Дмитрий Шеромов, танцевальный коллектив «Апельсинки» с танцевальными композициями «Морячка» и «Ха-фа-на-на». Аплодисменты им и «браво!»

В этот предпраздничный вечер звучали красивые, зажигательные песни в исполнении вокального дуэта «Вдохновение» и Игоря Иванова, гармониста досугового центра, ставшего изюминкой концерта, Руслана Меджидова и вокального ансамбля «Услада».

Завершился концерт финальной песней «Пусть будет праздник».

Е. СПИРИНА.