В центрах амбулаторной помощи Тверской области приняли более 11 тысяч пациентов

В Тверской области продолжают работу 12 центров амбулаторной помощи (ЦАП). На их базе с 11 января, когда был открыт первый такой центр, необходимая помощь была оказана более 11078 пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19. Тема была рассмотрена на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 25 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, открытие центров амбулаторной помощи в Верхневолжье позволило снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи. ЦАПы помогают также развести потоки пациентов с коронавирусом, подозрением на данное заболевание и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение.

Обращаться в ЦАПы могут только первичные пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID-19, а также пациенты, имеющие положительный тест на коронавирусную инфекцию. Иными словами, те, кто еще не обращался за медпомощью в поликлиники и состояние их здоровья позволяет лично приехать на прием.

Пациентов осматривает специалист, оценивает тяжесть состояния, наличие дыхательной недостаточности, назначает лечение, выдает лекарственные препараты. По показаниям проводится компьютерная томография.

Сейчас в регионе работает 12 ЦАПов: на базе стационара Вышневолоцкой ЦРБ, городской больницы №5 в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, в тверской городской больнице №1, в здании областного клинического кардиологического диспансера, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, Калининской Кашинской ЦРБ.

Центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру Центра.

Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрен ход массовой вакцинации граждан, которая проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Всего в Тверской области с начала массовой вакцинации прививки от коронавируса сделали 45 063 человека. За вчерашний день, 24 февраля, вакцинировались 1014 человек.

На сегодняшний день лидерами по количеству привитых граждан в Твери являются центр специализированных видов помощи им. Аваева, городские клинические больницы № 7 и № 1, по районам – Вышневолоцкая, Ржевская и Калининская ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области