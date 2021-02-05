В Тверской области приняты изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения

25 февраля на заседании Законодательного Собрания Тверской области приняты изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения. На 30 позиций расширен список видов деятельности, разрешенных для использования такого вида налогообложения.

19 февраля проект изменений в региональный закон был рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени. Как было отмечено, коррективы в региональный закон направлены на то, чтобы налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения (ПСН), не повышалась.

Кроме того, за счет увеличения видов деятельности, разрешенных для использования ПСН, большее количество предпринимателей смогут сохранить, а в ряде случаев и снизить затраты на уплату налогов.

Это особенно актуально в связи с отменой с 1 января 2021 года Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и переходом компаний на другие режимы налогообложения. В Тверской области это преимущественно предприятия розничной торговли, перевозки грузов, оказания бытовых услуг. По мнению экспертов, из более чем 15 тыс. индивидуальных предпринимателей на патентную систему перейдут около 3,5 тысячи.

Одной из первых заявление на переход на патентную систему подала руководитель флористической компании «Лаванда» Ксения Безногова. В марте она уже получит документы, подтверждающие начало работы компании по новой системе.

«Главное преимущество перехода то, что станет намного удобнее. Теперь мы будем сдавать отчетность всего раз в год. Это большая помощь именно в бумажной работе. А, кроме того, патент снизит нашу налоговую нагрузку, такая система станет выгоднее», – рассказала Ксения Безногова.

По федеральному закону в перечень включены 16 видов деятельности. Это помол зерна, производство муки и крупы, услуги по уходу за домашними животными, изготовление гончарных и прочих изделий по индивидуальному заказу, услуги по вспашке огородов, распиловке дров и другие.

В Тверской области патентной системой налогообложения смогут теперь воспользоваться предприниматели, занимающиеся производством текстильных, вязаных и трикотажных изделий, техобслуживанием судов и лодок, уборкой улиц, дезинфекцией зданий, физкультурно-оздоровительной деятельностью, изготовлением кухонной мебели по индивидуальному заказу, ювелирных изделий и бижутерии, фотокопированием документов, торговлей через автоматы, ремонтом бытовых изделий и другими.

Всем индивидуальным предпринимателям при применении ПСН с 1 января 2021 года предоставлено право уменьшить сумму налога, исчисленного за налоговый период, на страховые взносы за себя (на 100%) и за сотрудников (до 50%), что значительно уменьшит налоговую нагрузку.

Перейти на другую систему налогообложения можно несколькими способами: обратившись в налоговую службу, с помощью сайта nalog.ru, отправив заказное письмо в налоговую, с помощью системы электронной отчётности. Также для удобства предпринимателей организована возможность подачи заявления в МФЦ.

Пресс-служба Правительства Тверской области