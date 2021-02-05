Единый государственный экзамен по информатике в Тверской области пройдет в новом формате

В Тверской области единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в 2021 году пройдет в компьютерной форме. Всего этот предмет планируют сдавать 784 человека – выпускники текущего года, организаций профессионального образования и выпускники прошлых лет.

Экзамен будет организован в соответствии с нормами и требованиями Роспотребнадзора РФ. В этом году вновь будет обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность участников. Помещения для ЕГЭ продезинфицируют. Будущим абитуриентам выдадут защитные маски, перчатки, антисептики, каждый из них должен будет пройти термометрию. Обязательным будет соблюдение дистанции не менее 1,5 метра.

19 ноября 2020 года уже прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологий доставки экзаменационных материалов по сети Интернет. Его участниками стали школьники 11 классов – 441 человек. Всего было организовано 44 пункта проведения экзамена, обустроено 67 аудиторий.

Специалисты экзаменационных пунктов смогли на практике отработать новую процедуру проведения экзамена и протестировать работу техники. По итогам тренировочного экзамена сбоев в работе не выявлено.

6 апреля 2021 года планируется провести региональный тренировочный экзамен по ИКТ (КЕГЭ) без участия учеников.

Запланирована проверка контроля списывания. В том числе это традиционное для ЕГЭ видеонаблюдение онлайн. На входе в пункты проведения экзамена установят металлодетекторы. Также будет вестись контроль со стороны ситуационного-информационного центра регионального и федерального уровней, корпуса общественных наблюдателей.

Пресс-служба Правительства Тверской области