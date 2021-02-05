В Конаково вакцинировались от COVID-19 члены местного общества инвалидов

30 членов Конаковской районной организации общества инвалидов сделали прививку от коронавирусной инфекции.

По мнению председателя организации, сторонника партии «Единая Россия» Галины Корниловой, представители старшего поколения, люди с ограниченными возможностями обязательно должны привиться от коронавируса.

«Прививка нам нужна. Это важно, потому что практически у всех имеются сопутствующие заболевания, которые могут усилиться на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому призываю всех как можно быстрее вакцинироваться и защитить свое здоровье», – говорит Галина Корнилова.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в Тверской области до начала нового учебного года от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 45 063 человека – это 80,6% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день, 24 февраля, вакцинировались 1014 человек. В федеральный регистр внесена информация о 40 939 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Для того чтобы записаться на вакцинацию, необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо- легочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.