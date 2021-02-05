В Тверской области будет создан первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив

Государственная программа Тверской области «Молодёжь Верхневолжье» на 2021-2026 годы рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 25 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Среди главных целей программы на предстоящую пятилетку – создание условий для успешной самореализации молодёжи, раскрытие потенциала молодых людей.

«Важно сконцентрировать усилия на воспитании молодёжи на основе наших духовно- нравственных ценностей и, конечно же, необходимо вовлекать молодых людей в процессы экономического, социального и технологического развития нашего региона», - обозначил Губернатор.

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2021 году в образовательных организациях региона появятся советники по воспитательной работе.

На 2021 год в госпрограмму включено создание в регионе первого регионального ресурсного центра добровольчества и гражданских инициатив. О том, что такой проект будет реализован в Тверской области, сообщил Губернатор Игорь Руденя 25 января на встрече со студенческим активом тверских ВУЗов. Главной задачей центра станет информирование жителей Тверской области о волонтёрстве и его востребованных направлениях, обучение социальному проектированию, поддержка молодёжных инициатив.

В 2021-2026 годах ежегодно детским и молодежным объединениям и поисковым отрядам Тверской области предусмотрена поддержка в 8,1 млн рублей. В настоящее время в регионе создано и действует порядка 500 таких организаций.

Кроме того, планируется дальнейшее развитие образовательных центров «Точка роста», наставнических программ, программ по профориентации и трудоустройству молодого поколения. Положительный опыт по трудоустройству подростков в летний период 2020 года позволил Тверской области стать пилотным регионом по формированию и реализации проекта «Трудовые отряды подростков» во взаимодействии с российскими студенческими отрядами.

Сегодня молодежь Верхневолжья активно участвует в патриотической и волонтерской работе. В 2020 году активисты региона принимали участие в мероприятиях Года Памяти и Славы. Увеличивается число юнармейцев, сейчас в рядах движения уже более 3700 человек.

В качестве волонтеров молодые люди участвовали в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в рамках регионального штаба #МыВместе: распространяли среди жителей Верхневолжья средства индивидуальной защиты, доставляли продуктовые наборы пожилым гражданам, многодетным семьям, семьям с детьми – инвалидами.

В регионе усилена поддержка молодых семей. Одно из направлений – помощь в улучшении жилищных условий. В 2020 году 193 семьи при поддержке области получили жилищные сертификаты. Для сравнения, в 2017 году таких семей было 78. Увеличилось и число муниципалитетов-участников программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области