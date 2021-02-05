Более 3800 мест будет открыто в детских садах и системе дополнительного образования Тверской области в 2021 году

posted by Максим Малахов on чт, 02/25/2021 - 20:12

 

 

В Верхневолжье в этом году на 404 млн рублей увеличено финансирование ряда направлений государственной программы «Развитие образования Тверской области» на 2019- 2024 годы. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 25 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Дополнительные средства будут направлены на мероприятия в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография», включая создание дополнительных мест в учреждениях отрасли.

В этом году планируется ввести 620 дополнительных мест в детских садах, в системе дополнительного образования – 3200.

«Как мы и обещали, вводим не менее одного социального учреждения в год.  Введён детский сад в Торжке. Активно строятся дошкольные учреждения в Калининском районе, Твери, Вышнем Волочке. Кроме этого, предусмотрены ремонты школьных и дошкольных учреждений – замена кровель, окон, спортзалов, закупка оборудования для школ, также будут решаться вопросы технического обеспечения и подключения школ к Интернету», - сказал Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ. 

  В 2021 году работы по капитальному ремонту и благоустройству предполагается провести в 70 образовательных организациях Верхневолжья. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» в этом году начнут работу 90 центров образования «Точка роста».  Они создаются для внедрения новых методов обучения, образовательных технологий при освоении школьниками основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей.

Также в госпрограмме предусмотрены средства на реализацию мероприятий патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение горячим питанием учеников 1-4 классов, ежемесячные выплаты учителям за классное руководство, оплату труда педагогических работников и другие направления.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области