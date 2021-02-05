Более 3800 мест будет открыто в детских садах и системе дополнительного образования Тверской области в 2021 году

В Верхневолжье в этом году на 404 млн рублей увеличено финансирование ряда направлений государственной программы «Развитие образования Тверской области» на 2019- 2024 годы. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 25 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Дополнительные средства будут направлены на мероприятия в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография», включая создание дополнительных мест в учреждениях отрасли.

В этом году планируется ввести 620 дополнительных мест в детских садах, в системе дополнительного образования – 3200.

«Как мы и обещали, вводим не менее одного социального учреждения в год. Введён детский сад в Торжке. Активно строятся дошкольные учреждения в Калининском районе, Твери, Вышнем Волочке. Кроме этого, предусмотрены ремонты школьных и дошкольных учреждений – замена кровель, окон, спортзалов, закупка оборудования для школ, также будут решаться вопросы технического обеспечения и подключения школ к Интернету», - сказал Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ.

В 2021 году работы по капитальному ремонту и благоустройству предполагается провести в 70 образовательных организациях Верхневолжья.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в этом году начнут работу 90 центров образования «Точка роста». Они создаются для внедрения новых методов обучения, образовательных технологий при освоении школьниками основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей.

Также в госпрограмме предусмотрены средства на реализацию мероприятий патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение горячим питанием учеников 1-4 классов, ежемесячные выплаты учителям за классное руководство, оплату труда педагогических работников и другие направления.

Пресс-служба Правительства Тверской области