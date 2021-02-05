Игорь Руденя: обязательно продолжим поддерживать хлебопекарные предприятия области

Порядок предоставления в 2021 году поддержки хлебопекарным предприятиям Верхневолжья в части компенсациизатрат по реализацию произведенногохлеба и хлебобулочных изделийпринят на заседании регионального Правительства, которое 25 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

В декабре 2020 года по поручению Президента Владимира Путина в рамках мер по стабилизации цен на продовольствие Правительством Российской Федерации были утверждены меры государственной поддержки отечественных хлебопекарных предприятий.Тверской области на эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 31,2 млн рублей, еще 6 млн рублей выделено из областного бюджета.

«Хлебопёки – это те люди, благодаря которым у нас на столе свежий и качественный хлеб. Мы по уровню поддержки со стороны федерального центра занимаем второе место среди субъектов Центрального федерального округа. Кроме того, мы самостоятельно с 2019 года выделяем дополнительные средства на поддержку хлебопёков. Обязательно будем продолжать эту линию по поддержке хлебопекарных предприятий», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Для малых и средних предприятий будут предоставлятьсясубсидии в размере 2 500 рублей на 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, для крупных – 2000 рублей на 1 тонну.

Потенциальные получатели субсидий - 19 хлебозаводов из Твери, Торжка, Бельского, Краснохолмского, Лесного, Максатихинского, Лихославльского, Сандовского, Сонковского, Торопецкого и других районов.

Результатом оказания данной меры поддержки должно стать стабилизация цен на хлеб и хлебобулочных изделий недлительного хранения, сохранение около 3000 рабочих мест.

В Тверской области с 2019 года оказывается государственная поддержкахлебопекарным предприятиям: из бюджетарегиона предоставляются субсидии по частичной компенсации затрат на сырьё.

Кроме того, хлебопекарным предприятиям региона оказывается помощь в продвижении товаров в торговых сетях. Их продукция использовалась и при формировании продуктовых наборов для школьников Тверской области в период дистанционного обучения, а также новогодних подарков для детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области