В Тверской области началась подготовка к посевной кампании 2021 года

Подготовку к сезонным сельскохозяйственным работам в Тверской области в 2021 году рассмотрели на заседании регионального Правительства, которое 25 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году. Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач – оперативно и своевременно довести весь объем государственной поддержки АПК до производителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки», – сказал Игорь Руденя.

В 2021 году на проведение весенних полевых работ в Тверской области направят около 285 млн рублей господдержки. По мнению главы региона, необходимо проанализировать весь комплекс мер, направленных на рост сельхозпроизводства в регионе.

Стратегически важным направлением в АПК Игорь Руденя назвал льноводство. Губернатор поставил задачу перед региональным Министерством сельского хозяйства завершить разработку программы по развитию льноводства региона и вынести ее в ближайшее время на рассмотрение.

Планируется, что в 2021 году посевные площади в Тверской области составят более 516 тыс. га. Сейчас в рамках подготовки к посевной в хозяйствах идет проверка состояния сельхозмашин. Ведется работа по обеспечению сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями, семенами. По этим направлениям поддержка аграриев должна быть усилена - акцентировал Губернатор.

Хозяйства региона при помощи государства приобретают технику для сельхозработ. В 2021 году в Тверской области на эти цели направят 96 млн рублей. Планируется закупить 182 машины, через Росагролизинг – 22 единицы техники. Особое внимание, отметил Игорь Руденя, должно быть уделено страхованию сельхозпроизводителей.

На заседании также обсуждалось кадровое обеспечение посевной кампании. На предприятиях требуются трактористы, разнорабочие, агрономы. Губернатор подчеркнул – кадровый вопрос должен быть проработан с Тверской государственной сельскохозяйственной академией.

Игорь Руденя поручил провести в первой половине марта отраслевое совещание с главами муниципальных образований и аграриями области, на котором должны быть выработаны конкретные решения по выполнению обозначенных главой региона задач по проведению весенних полевых работ 2021 года, а также в целом меры по развитию сельского хозяйства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области