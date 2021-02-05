В городе Нелидово Тверской области открыта выставка, где можно совершить путешествие в прошлое

В музейно-выставочном центре города Нелидово Тверской области открыта выставка «Путешествие в наше прошлое». Экспозиция знакомит молодое поколение с предметами русского быта, демонстрирует жизнь русских людей в эпоху, когда не существовало сложной бытовой техники и гаджетов.

В одном из залов музейно-выставочного центра демонстрируются предметы русского быта, которыми семьи пользовались много лет, передавая их из поколения в поколение. В экспозиции представлены предметы домашнего прядильно-ткацкого производства: веретена, гребни, трепала, чесала, вальки, прялка и самопрялка, ткацкий станок, а также народная одежда и главная обувь крестьян - лапти.

Кроме того посетили экспозиции могут увидеть образцы глиняной и деревянной посуды, самовары, сельскохозяйственный инвентарь, различные столярные инструменты, которыми пользовались мужчины-крестьяне.

Второй зал выставки посвящён жизни семей в эпоху СССР. Представлена радио- и телеаппаратура разных лет, грампластинки, счеты, кассовый аппарат, печатные машинки. Здесь же воссоздан интерьер типичной советской квартиры.

Выставка будет работать до 17 апреля 2021 года.



Пресс-служба Правительства Тверской области