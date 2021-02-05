Тверская область отметит годовщину запуска Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

С 1 по 5 марта по всей стране пройдут акции и мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины запуска общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Региональные волонтёрские штабы были открыты во всех субъектах страны в марте 2020 года всего за шесть дней.

В Тверской области во время пандемии коронавирусной инфекции волонтёры проекта #МыВместе доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости маломобильным гражданами и пожилым жителям региона, находящимся на самоизоляции.

Кроме того, волонтеры работали на региональной горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции, а также принимали участие в переоборудовании резервных и провизорных госпиталей региона.

Губернатор Игорь Руденя в период пандемии неоднократно выражал слова благодарности добровольцам проекта, отмечая, что волонтёрское движение в Верхневолжье всегда было на высоте.

Всего за время работы регионального штаба #МыВместе волонтерами обработано свыше 50 тыс. заявок, поданных на «горячую линию», предоставлено 40 тыс. продуктовых наборов пожилым людям и более 14 тыс. - многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Главным атрибутом празднования годовщины запуска общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» станет оранжевая нить, как символ хорошего настроения. К акциям и флешмобам может присоединиться каждый житель тверского региона. Так, в социальных сетях с 1 по 5 марта под хэштегом #МыВместеСпасибо предлагается разместить видеозапись со словами благодарности в адрес волонтёров проекта.

5 марта в регионах России пройдёт массовая акция по высадке апельсиновых деревьев на территории оранжерей, ботанических садов, теплиц, парников.

Кроме того, запланировано проведение онлайн-челленджа в Тик Токе «Оранжевая нить», в рамках которого волонтеры, блогеры и жители регионов будут передавать оранжевый клубок с помощью короткого видеоролика в социальной сети.

Также пройдёт акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню. Старт ей будет дан 4 марта. Мужчины на улицах городов будут дарить девушкам цветы.

Пресс-служба Правительства Тверской области