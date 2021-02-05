В кашинской школе №3 открылся центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»

В средней школе №3 Кашина начал работу центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он был открыт в рамках регионального проекта «Современная школа».

«В каждом муниципалитете Тверской области у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В функции центра «Точка роста» входит совершенствование общеобразовательных программ по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», организация занятий для детей во время каникул и во время их нахождения в пришкольных лагерях.

В центре открыт кружок «Первая помощь», где на специальных тренажерах-манекенах ребята учатся делать искусственное дыхание, накладывать шины, повязки. На уроках информатики и технологии школьники будут применять шлем виртуальной реальности, запускать квадрокоптеры и учиться создавать 3D-модели предметов. Для любителей интеллектуального спорта откроет двери шахматная гостиная, а коворкинг-центр станет местом для разработки, обсуждения и представления собственных проектов.

Всего в Тверской области создается 30 центров «Точка роста». 22 – со статусом муниципальных и 8 межмуниципальных центров коллективного пользования.

Пресс-служба Правительства Тверской области