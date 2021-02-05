Тверскому областному онкологическому диспансеру исполнилось 75 лет

Тверскому областному клиническому онкологическому диспансеру исполнилось 75 лет. Он был открыт 24 февраля 1946 года в Твери в здании на улице Софьи Перовской и состоял из приёмного ирентгенодиагностического кабинетов, двух лабораторий, 30 стационарных коек.

Сегодняшнее медицинское учреждение - это диспансерное отделение на 600 посещений в смену, стационар на 450 коек. В хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4000 операций. В прошлом году лечение на дневном стационаре прошли свыше 8400 человек.

«Совершенствование системы профилактики и лечения онкозаболеваний, повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи является одним из приоритетных направлений нашей работы по увеличению продолжительности жизни населения Тверской области, достижению позитивных демографических тенденций», - обозначил Губернатор Игорь Руденя на совещании по вопросам развития отрасли 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» за два года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единицсовременного оборудования, в том числе в 2020 году - системы линейного ускорителя и компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и многое другое.

Благодаря обновлению оборудования увеличилось количество проводимых операций и значительно расширен их спектр. Теперь в Твери можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

В 2021 году продолжится техническое обновление областного онкодиспансера. По национальному проекту «Здравоохранение» запланированы поставки комплекса для радиомодификации, маммографа, биохимического, гематологического и электрохирургического анализаторов, операционных столов и другого оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области