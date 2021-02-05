На заседании Правительства Тверской области рассмотрят подготовку региона к посевной кампании 2021 года

Ход подготовки к проведению сезонных сельскохозяйственных работ в Верхневолжье рассмотрят первым вопросом на заседании Правительства Тверской области 25 февраля под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Ключевой задачей в агропромышленном комплексе Верхневолжья Игорь Руденя обозначил ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, сохранение действующей пашни. Предприятиям, участвующим в этой работе, начиная с 2017 года, оказывается государственная поддержка.

Запрошедшие годы в АПК регионазафиксирован рост объёмов производства – на 23,7% по сравнению с 2016 годом: с 32,8 млрд рублей руб. до 40,6 млрд рублей. До 507,7 тыс. га в2020 году увеличены посевные площади.

На заседании также рассмотрят вопросы обеспеченности сельхозпроизводителей Тверской области семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, готовность техники в муниципальныхобразованиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области