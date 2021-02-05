24 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области.

С 25 февраля в Верхневолжье ожидается потепление, которое принесет осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. В связи с этим глава региона поручил обеспечить контроль за работой коммунальных, дорожных служб и энергетиков региона в период неблагоприятных погодных условий.

Игорь Руденя подчеркнул - важно предпринять необходимые меры для обеспечения бесперебойного проезда по дорожной сети региона, а также минимизировать вероятность возникновения нештатных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе.

На совещании также был представлен отчет об исполнении поручений Губернатора Тверской области по итогам личных приемов граждан за период с марта 2016 года по январь 2021 года. Рассмотрено исполнение более 300 поручений главы региона, связанных с обращениями жителей Верхневолжья по вопросам здравоохранения, дорожного хозяйства, культуры, строительства и образования. Каждое обращение, поступающее от жителей Тверской области, находится на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.