Тверь вошла в «десятку» городов по комфорту и качеству жизни

Тверь вошла в ТОП-10 рейтинга самых комфортных и доступных городов России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование института территориального планирования «Урбаника».

Тверь занимает в рейтинге 7-е место после Краснодара, Сургута, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и Мурманска. «Десятку» лидеров замыкают Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа. За основу взяты данные за 2019 год, поскольку полных официальных данных о социально-экономических показателях за прошлый год еще нет.

«Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий», - считает губернатор Игорь Руденя.

В марте 2021 года жители Тверской области на специальном сайте za.gorodsreda.ru смогут увидеть проекты рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Их представят 11 городов с населением свыше 20 тысяч человек – Тверь, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышний Волочек, Торжок и Удомля. Само голосование будет проходить в течение пяти недель – с 26 апреля по 30 мая.

24 февраля стартовала регистрация добровольцев в волонтерские штабы, которые будут оказывать помощь в голосовании за объекты благоустройства на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Волонтеры будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать – всего лишь по номеру телефона.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041785. Регистрация в штабы завершится 22 марта.

Общероссийская платформа – проект, реализованный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и проекта Минстроя России «Умный город».