Стартовала регистрация волонтеров для голосования за объекты благоустройства в городах Тверской области

24 февраля стартовала регистрация добровольцев в волонтерские штабы, которые будут оказывать помощь в голосовании за объекты благоустройства на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе в 2022 году.

«Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Волонтеры будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

Предполагается, что волонтёры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все они будут обеспечены планшетами для голосования.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041785. Регистрация в штабы завершится 22 марта.

В марте 2021 года жители Тверской области на специальном сайте za.gorodsreda.ru смогут увидеть проекты рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Их представят 11 городов с населением свыше 20 тысяч человек – Тверь, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышний Волочек, Торжок и Удомля.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет - он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Зайти на единую платформу по голосованию za.gorodsreda.ru можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты.

Общероссийская платформа - проект, реализованный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и проекта Минстроя России «Умный город».

Пресс-служба Правительства Тверской области