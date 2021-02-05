Жители Тверской области выбрали название железнодорожной станции возле мемориала Советскому солдату во Ржеве

Жители Тверской области выбрали название новой железнодорожной станции возле мемориала Советскому солдату во Ржеве. Ее возводят на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево. Всего было представлено пять вариантов названий, за которые проголосовало 2074 человека.

«Я уверен, что эта станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов. Мы видим большой поток туристов – уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение», – отметил Игорь Руденя во время инспекционной поездки на место строительства станции11 февраля этого года.

Наибольшее количество голосов (49,5 %) граждане Верхневолжья отдали за название «Ржевский мемориал». Второе место (22,4%) занял вариант «Ржевский мемориал Советскому солдату», третье (13,5%) – «Мемориал Советскому солдату».

Новый остановочный пункт будет находиться в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату – это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса.

На станции будет обустроена высокая пассажирская платформа с навесами, мачтами освещения и малыми архитектурными формами. В здании вокзала обустроят зал ожидания, билетную кассу, кафе. Предполагается создать там музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Кроме того, для автобусов будет создана разворотная площадка, стоянка и остановка.

После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту «Москва-Ржевский мемориал» поездами смешанной тяги. Для удобства гостей Мемориала от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение – 4 минуты в пути.

На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда «Ласточка».

После реконструкции время поездки от Москвы до Ржевского мемориала значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.

Пресс-служба Правительства Тверской области