В День защитника Отечества в Тверском суворовском военном училище открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс

23 февраля, в День защитника Отечества, в Тверском суворовском военном училище открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ, Герой России, выпускник училища Юрий Борисов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-майор Александр Максимцев.

«Поздравляю вас с открытием нового спортивного комплекса! Хотел бы поблагодарить Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина за то, что в Тверском суворовском училище созданы все возможности для обучения, занятий спортом и воспитания будущих офицеров. Сегодня наше училище входит в число лучших в Российской Федерации, и его выпускники подтверждают это высокое звание», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Юрий Борисов от имени всех выпускников училища поблагодарил Министерство обороны РФ за условия, которые созданы в Тверском суворовском училище.

«Этому можно только завидовать. Берегите это всё, пусть всё это будет вам на пользу. Желаю воспитанникам с твердостью осваивать знания. И помните, вы выбрали самую почётную профессию – защищать Родину», - сказал Юрий Борисов.

«У вас есть не только возможность получить образование, но и воспитание, которое так важно и нужно для любого гражданина, и особенно для тех, кто выбрал профессию офицера», - подчеркнул Владимир Васильев.

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий воспитанников по плаванию, водному поло, хоккею с шайбой, фигурному катанию. Комплекс включает в себя 25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками и ледовую площадку с искусственным льдом и трибуной на 250 мест.

В день открытия на ледовой арене прошли показательные выступления по синхронному катанию, мастер-класс по хоккею и символическое вбрасывание шайбы.

Гости мероприятия также посетили крытый спортивный манеж, который функционирует со дня открытия нового комплекса Тверского суворовского училища. В зале спортивных игр прошли мастер-классы по мини-футболу и гандболу, в зале спортивных дисциплин – по армейскому рукопашному бою, самбо и скалолазанию.

Новая глава в истории суворовского училища началась в год 75-летия Великой Победы - 1 сентября 2020 года.

Комплекс зданий был построен за рекордно короткие сроки и включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.

Кроме того, в новом комплексе зданий суворовцы получили в пользование обустроенные комнаты досуга, многофункциональную библиотеку, просторный музей с редкими экспонатами.

Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. При этом вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Сооружения такого плана созданы в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.

Тверское СВУ – старейшее из всех суворовских училищ России, оно было открыто в 1943 году, первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят.

Пресс-служба Правительства Тверской области