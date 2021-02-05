Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Антонину Васильевну Сорокину

23 февраля 100 лет исполнилось жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Васильевне Сорокиной. С вековым юбилеем Антонину Васильевну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы отмечаете свой праздник в День воинской славы России, в День защитника Отечества.Вы и Ваши товарищи спасли нашу страну и весь мир от фашизма.Ваше поколение победителей и сегодня является для нас примером мужества, безграничной преданности Отечеству, великим традициям нашего народа.Низкий вам поклон за мирное небо над нашей страной», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Антонина Васильевна родом из деревни Высоково Рамешковского района. В довоенные годы здесь она работала на трикотажном производстве. Во время Великой Отечественной войны Антонина Васильевна трудилась в тылу, копала противотанковые рвы.

После Великой Отечественной Антонина Васильевна Сорокина переехала с семьей вобластной центр, работала в колхозе. Воспитала четверых детей, сейчас у нее пятеро внуков и семеро правнуков.

Пресс-служба Правительства Тверской области