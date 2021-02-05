Губернатор Игорь Руденя в День защитника Отечества возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Твери

23 февраля, в День защитника Отечества, в Твери у стелы «Город воинской славы», состоялась торжественная церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, юнармейцы.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших защитников Родины. Также состоялось прохождение военнослужащих Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

«Мы гордимся тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Родине. Сегодня их с честью продолжают солдаты и офицеры воинских частей Тверской области, сотрудники органов правопорядка, наших уникальных военных научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Тверская область вносит большой вклад в повышение обороноспособности нашей страны, в создание современных систем вооружений, не имеющих аналогов в мире», – отметил в поздравлении с Днем защитника Отечества Игорь Руденя.

В преддверии праздника, 19 февраля, Губернатор вручил государственные и региональные награды военнослужащим войсковых частей, расположенных на территории Тверской области, сотрудникам Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

23 февраля в Тверской области проходят патриотические мероприятия, возложения цветов к памятникам, обелискам, воинским захоронениям и мемориалам.

В День защитника Отечества в Ржев Тверской области прибыл «Поезд Победы». Это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда, экспозицию разместили в семи вагонах. Каждый из них посвящен истории Великой Отечественной войны.

В 11:00 в городах воинской славы Твери и Ржеве стартует памятная акция, в ходе которой у Обелиска Победы и у Ржевского мемориала Советскому солдату будет развернуто Знамя Победы.

К празднику организована онлайн-викторина «В боях познавшая радость побед». Жители Тверской области участвуют во всероссийских акциях, которые проходят в социальных сетях: «Помним своих героев», «Письмо Победы» и других мероприятиях.

В 20.00 в городах воинской славы Твери и Ржеве прогремит праздничный салют.

Пресс-служба Правительства Тверской области