Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Днем защитника Отечества

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. С праздником ветеранов, военнослужащих и всех жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Со времён святого благоверного князя Михаила Тверского, на протяжении многих веков воины нашего края в сражениях проявляли смелость и решительность, мужество и готовность отдать жизнь за Родину. Мы гордимся тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Родине. Сегодня славные традиции с честью продолжают солдаты и офицеры воинских частей, дислоцированных в Тверской области, сотрудники органов правопорядка, наших уникальных военных научно-исследовательских институтов и учебных заведений», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул – Тверская область вносит большой вклад в повышение обороноспособности нашей страны, в создание современных систем вооружений, не имеющих аналогов в мире.

В преддверии праздника, 19 февраля, Губернатор вручил государственные и региональные награды военнослужащим войсковых частей, расположенных на территории Тверской области, сотрудникам Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

23 февраля в Тверской области проходят торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. В Твери у стелы «Город воинской славы» организован торжественный митинг. В муниципалитетах – возложения цветов к памятникам, обелискам, воинским захоронениям и мемориалам и другие патриотические мероприятия.

В День защитника Отечества в Ржев Тверской области прибывает «Поезд Победы». Это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда, экспозицию разместили в семи вагонах. Каждый из них посвящен истории Великой Отечественной войны.

В городах воинской славы Твери и Ржеве в рамках памятной акции у Обелиска Победы и у Ржевского мемориала Советскому солдату будет развернуто Знамя Победы.

К празднику организована онлайн-викторина «В боях познавшая радость побед». Жители Тверской области участвуют во всероссийских акциях, которые проходят в социальных сетях: «Помним своих героев», «Письмо Победы» и других мероприятиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области