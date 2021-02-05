Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём защитника Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям Тверской области поздравление с Днём защитника Отечества.

«Этот праздник дорог всем, кто искренне гордится славными, героическими страницами истории нашей страны. Кто ратной службой и трудовыми свершениями приумножает могущество державы», – говорится в поздравлении от Владимира Путина.

Поздравления с Днём защитника Отечества главе региона и жителям Верхневолжья также направили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, представители Администрации Президента РФ, члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ.

В преддверии праздника телеграммы с поздравлениями поступили от глав регионов, руководителей федеральных Министерств, служб и структур, руководителей территориальных органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутатов областного парламента, общественных организаций, предприятий Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области