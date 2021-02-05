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Юных жителей Тверской области приглашают к участию
в конкурсе рисунков по правилам безопасного поведения на дорогах
Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «С супер-мамой мы уже изучаем ПДД». Конкурс проводится с 22 февраля по22 марта 2021 года, приурочен к Международному женскому дню.
Мероприятие организовано благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной». Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» и направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов через художественно-эстетические навыки и способности детей.
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Подробная информация размещена на сайте www.fond-edykina.ru.
Конкурс проводится для повышения интереса детей к безопасному поведению на дорогах, привлечения внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, развитие творческих способностей юных дарований.
Пресс-служба Правительства Тверской области